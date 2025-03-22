Kasapoğlu'ndan Başkan Dönmez'e ziyaret - Son Dakika
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Kasapoğlu'ndan Başkan Dönmez'e ziyaret

Kasapoğlu\'ndan Başkan Dönmez\'e ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

22.03.2025 21:51  Güncelleme: 21:56
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kula İlçe Başkanlığı tarafından Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılmak üzere memleketi Kula'ya geldi. İftar programında hemşehrileri ile bir araya gelerek sohbet eden Kasapoğlu, iftar programının ardından Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret etti. Kula'da yürütülen çalışmalarla ilgili Başkan Dönmez'den bilgi alan Kasapoğlu, Kula halkına hizmet için yürütülecek her tülü çalışmada destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Hem bakanlık döneminde, hem de şimdiki milletvekilliği görevinde Kula halkına yapılacak hizmetlere katkı sunmanın gururunu yaşadığını dile getiren Kasapoğlu, Başkan Dönmez'in Kula halkının yararına yapacağı hizmetlere de destek olacağının sözünü verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kula'ya yapılacak hizmet ve projelere destek olan Kasapoğlu'na teşekkür eden Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kasapoğlu'na hediye takdim etti. Kula halkına hizmet yolunda siyasi parti ayırmaksızın herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini altını çizen Başkan Dönmez, görev süresi boyunca Kula halkının refahını koruyacak, gencinden yaşlısına her kesimi mutlu edecek projelerin en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi. Kasapoğlu, belediye ziyaretinin ardından Ankara'ya dönmek üzere memleketi Kula'dan ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kasapoğlu'ndan Başkan Dönmez'e ziyaret - Son Dakika

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