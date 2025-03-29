Kasapoğlu\'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla dolu bir Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten DSO Başkanı Kasapoğlu, "Bayram, bir olmaktır, birlikte olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın, Denizlili hemşehrilerimin ve kıymetli sanayicilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mübarek Ramazan ayının ardından birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla dolu bir Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kasapoğlu, "Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında bir araya geldik. Şimdi ise bayramın coşkusunu, sevdiklerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bayramlar, sadece sevinç ve mutluluk günleri değil, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularımızın da pekiştiği özel zamanlardır. Bayram, bir olmaktır, birlikte olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın, Denizlili hemşehrilerimin ve kıymetli sanayicilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, şehrimize, ülkemize sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - DENİZLİ