Kastamonu Kalesi'nde Depreme Karşı Güçlendirme Projesi Başlatıldı

Yerel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde 7 evin yıkılmasına, 4 kişinin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanması sebep olan Kastamonu Kalesi çevresindeki dev kayalar, depreme karşı dayanıklı hale getirilecek. Bu çerçevede başlatılan proje, 72 milyon TL tahsis edilerek ihaleye çıkartıldı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Kastamonu Kalesi'nden yuvarlanan kayalar, Hisarardı Mahallesi'nde bulunan 7 ev, yıkmış, 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişi de yaralanmasına sebep olmuştu. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından Kastamonu'da hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kılavuzu çerçevesinde, Kastamonu Kalesi'nin ihtimal afetlerde oluşturabileceği riski azaltmak amacı ile proje başlatıldı. Proje çerçevesinde kalenin etrafında bulunan kayaların sağlamlaştırılması ve çelik tellerle örtülmesi hedefleniyor. Kastamonu Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 72 milyon TL ödenek ayrılan proje, çerçevesinde ihaleye çıkıldı. 21 firmanın teklifte bulunduğu ve ihalenin sonuçların açıklanması bekleniyor.

"250 iş günü içerisinde kaledeki çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz"

Hayata geçirilecek proje ile Kastamonu Kalesi'nin ihtimal afetlere karşı güçlendirileceğini belirten Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Kastamonu Kalemizde 1943 Tosya- Ladik depreminde kalenin eteklerindeki evlerimizin bazılarının üzerine kayalar düşmüş. Bu durum can kayıplarına sebep olmuş. Aradan geçen yıllar içerisinde bazı teşebbüsler olmuş ama bununla ilgili bir ıslah çalışması yapılmamış. AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışmalar sonucunda kalenin eteklerinden kaya düşme ihtimali olan yerler ilgili bir ıslah çalışması gerçekleştirilmesi için 72 milyon liralık bir ödenek temin edildi. İhalesi bugün itibariyle yapıldı. Sonucu ne olur bunu bilemiyoruz, henüz açıklanmadı. Çalışma kapsamında kalenin kaya düşme ihtimali olan 6 ayrı alanında çelik örtüleme yapılacak. Tıpkı Karayollarının kenarlarındaki riski azaltmak için yapılan çalışmaların benzeri olacak. Ancak daha sağlam bir çalışma gerçekleştirilecek. Bazı yerlerde kaya düşmesini önleyecek barikatlar konulacak. İhale gerçekleştirilmesinin ardından yer teslimi yapıldıktan sonra verilen süre 250 iş günü. 250 gün içerisinde bu bahsettiğimiz imalatlar gerçekleştirilecek. Allah göstermesin, eğer olur da bir deprem yaşanırsa, oradaki kaya düşmesi ihtimalini böylelikle ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

"Kastamonumuz için bu çalışmanın son derece gerekli olduğunu düşünüyorum"

Kastamonu Kalesi'nin çalışmalar süresince ziyaret edilebileceğini söyleyen Vali Dallı, "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) isimli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'mızın son yıllarda ortaya koyduğu bir çalışması var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu tür çalışmalar gerçekleştiriyor. AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından da ilimizde böyle bir risk olduğu tespit edilerek bir çalışma gerçekleştirildi. Kastamonumuz için bu çalışmanın son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kalenin giriş çıkışına engel olacak bir çalışma olmayacak. Kalemiz ziyarete açık olmuş olacak. Vatandaşlarımızın kalemizi ziyaretini engelleyecek boyutta bir çalışma olmayacak" diye konuştu.

"Kalenin altından geçerken korkuyoruz"

Hisarardı Mahallesi'nde ikamet eden Fikriye Sopalı ise proje için teşekkür ederek, "Eskiden burada kayalar yuvarlanmış, evlerine üzerine düşmüş, hatta hamile bir kadın bile vefat etmiş, insanlar ölmüş. Bu yüzden bizler kalenin altından geçerken korkuyoruz. Aşırı rüzgar olunca buradan geçemiyoruz. Ha şimdi gelir kayalar diye korkuyoruz. Kalenin yapılması çok iyi olmuş, Allah devletimize zeval vermesin. Yapıldığınca herkes serbest bir şekilde evinde oturur, evine geçebilir. Bence çok iyi olur. Burada oturmak tehlike oluşturuyor, herkes bir can taşıyor. Yapıldığı zaman çok iyi olur" şeklinde konuştu.

"Devletimize teşekkür ediyoruz"

39 yıldır Kastamonu Kalesi'nin bulunduğu Hisarardı Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Mustafa Sopalı da, "Burada eskiden hamile kadınlar, insanlar ölmüş, taşlar evlerin üzerine yuvarlanmış. Yapıldığı için devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU