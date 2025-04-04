Kaybis, Yeni Sezonu 1000 Bisikletle Açıyor - Son Dakika
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Kaybis, Yeni Sezonu 1000 Bisikletle Açıyor

Kaybis, Yeni Sezonu 1000 Bisikletle Açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ödüllü Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis ile 1000 bisiklet ve 8 yeni istasyon ile toplam 91 istasyonda yeni sezonu açıyor. Sağlıklı ve keyifli ulaşım imkanı sunan sistem, bisiklet kullanımını teşvik ediyor.

04.04.2025 11:57  Güncelleme: 12:00
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü, keyifli, sevilen ve sağlıklı ulaşım uygulaması olan 'Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis', 1000 bisiklet, 8 yeni istasyon ile toplam 91 istasyonda hizmet vereceği yeni sezonu açıyor.

Kayseri'de ulaşım hizmetlerini büyük bir titizlik ve özveri ile gerçekleştirmeye gayret eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem araçları ve halk otobüsleri ile verdiği hizmetin yanı sıra, şehrin bisiklet kullanmaya uygun yapısı ile oluşturulan bisiklet yollarının sunduğu imkan sayesinde sağlıklı ve keyifli ulaşım aracı KAYBİS'i her geçen gün geliştiriyor. Bu kapsamda baharın gelmesi ve bisiklet kullanımına uygun hava şartlarının oluşması ile KAYBİS bisiklet bakımlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., toplam 91 istasyona ulaşan KAYBİS'i vatandaşın hizmetine sunmaya başlıyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü açılacak sezon ile bisikletleri vatandaşların hizmetine sunacak olan Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Spor Tesisleri, Seyrani Parkı, Turgut Reis, Erkilet Bulvarı 2, Erkilet Bulvarı 1, Erkilet Çocuk Hastanesi, Bilim Merkezi ve Fakülte Lojmanlar olmak üzere 8 yeni bisiklet noktası ile birlikte toplam 91 istasyonda, sevilen ve ilgi gören bu hizmeti gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olma unvanına sahip olarak örnek olan ve ödül sahibi KAYBİS, hem sağlıklı bir ulaşım sağlamak hem de bisiklet sürmenin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara benzersiz bir imkan tanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaybis, Yeni Sezonu 1000 Bisikletle Açıyor - Son Dakika

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