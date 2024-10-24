Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Barajda Bulundu

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Siirt'te kaybolan zihinsel engelli genç baraj gölünde yüzerken bulundu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayıp ihbarı ile aranan zihinsel engelli genç, ekipler tarafından baraj gölünde yüzerken bulundu.

Kurtalan ilçesinde Mahsun Kaya'dan haber alamayan ailesi, ihbarda bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatan AFAD ve Jandarma ekipleri, Kaya'nın Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü'nde yüzerken buldu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.