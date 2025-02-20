Kayıp Kadın Bulundu

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Bilecik'te 3 gündür kayıp olan kadın bulundu

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz gün evinden çıkarak kayıplara karışan Fatma Çay'dan iyi haber geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Kozpınar Köyü'nde evinden çıkarak kaybolan akli dengesi olmayan 49 yaşındaki Fatma Çay için, jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlatılmıştı. Fatma Çay'ı bulmak için ekipler zorlu şartlar altında bölgede yoğun bir şekilde arama çalışması yaptılar. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Fatma Çay'ın köyde bulunan boş bir evde saklandığı ortaya çıktı. Ekipler tarafında bulunan Fatma Çay ailesine teslim edildi.