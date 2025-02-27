Kayıp Köpeğe 40 Bin TL Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayıp Köpeğe 40 Bin TL Ödül

Kayıp Köpeğe 40 Bin TL Ödül

Hatay'da Nergis Ekşi, kaybolan köpeği 'Çilek' için 40 bin TL ödül veriyor. Aramalar sürüyor.

27.02.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Nergis Ekşi, 8 yıldır besledikleri 'Çilek' isimli İngiliz Cocker cinsi köpeklerini bulana, getirene veya yerini söyleyene 40 bin TL ödül vereceklerini belirten afişlerle kayıp köpeğini arıyor.

Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Nergis Ekşi, sahilde açtığı kafede birden fazla köpeğe bakıyor. Ailenin 8 yıldır yanında olan ve 'Çilek' ismini verdikleri İngiliz Cocker cinsi kısır erkek köpek, 28 Ocak tarihinde Meydan Mahallesi mevkiinden kayboldu. Köpeğini bulabilmek için 100 kayıp broşürü çıkaran Ekşi, şehri sokak sokak gezerek duvara astığı broşürlerle köpeğini bulmayı umutla sürdürüyor. Köpeklerinin kayıp olduğu günden beri üzgün olduklarını ifade eden olan Ekşi; köpeği bulana, getirene veya yerini söyleyene 40 bin TL ödül vereceklerini söyledi.

"Kaybolan köpeğimi bize getirene, bulana veya yerini söyleyene 40 bin TL vereceğiz"

Yaklaşık bir aydır kayıp olan İngiliz Cocker cinsi kısır erkek köpeğini getirene 40 bin TL ödül vereceğini ifade eden Nergis Ekşi, "Kucağımdaki Mini'nin babası 'Çileği' arıyoruz. Bir aydır arıyoruz ve bulmamıza yardımcı olursanız sevinirim. Köpeğimi bulana 40 bin TL ödül vereceğiz. O bir ev hayvanı. Gıdası ve beslenmesi farklı olan köpeğimiz 8 yıldır bizimleydi. Hepimiz çok üzgünüz. Köpeğimiz aç mı susuz mu yoksa dışarıda mı diye hepimiz rahatsızız. İngiliz Cocker cinsi ve Çilek ismi olan köpeğim, 28 Ocakta Meydan Sahilinde en son bir ailenin çocuklarıyla oynuyordu. O zamandan beri kayıp. Kaybolan köpeğimi bize getirene, bulana veya yerini söyleyene 40 bin TL veriyoruz" dedi.

"Arkadaşları burada çok üzgün ve bir aydır biz ailecek dışarıda onu arıyoruz"

Kaybolan köpeğini bulmak için sokak sokak gezerek duvarlara afiş asan Nergis Ekşi, "Antakya ilçesinin çoğu yerlerine, Köprübaşı'na ve Dağ Mahallesi'ne astık. Köpeğimiz diğer cinslerle çok karıştırıyor. Yaklaşık 100 kayıp broşürü çıkarttım. Samandağ, Meydan ve Tekebaşı gibi çoğu yol üstü her yere astım ama hala haber yok. Bize müjdeli haberi en kısa zamanda haber verene 40 bin TL ödülden farklı ödüller de vereceğiz. Çilek 8 yıldır bizim alıştığımız yaşama alışmış. Bizim gibi kimsenin bakacağına inanmıyoruz. Cocker cinsi köpekler özel ilgi ve bakım isterler. Çok masraflı olduğu için şu dönemde onunla ilgileneceklerini düşünmüyorum. Lütfen bize geri getirsinler. Arkadaşları burada çok üzgün ve bir aydır biz ailecek dışarıda onu arıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samandağ, 3-sayfa, hatay, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıp Köpeğe 40 Bin TL Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:37 Maydonoz Döner’in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor
09:33 Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
14:52 Maç sırasında kalp krizi geçiren 21 yaşındaki boksör hayatını kaybetti Maç sırasında kalp krizi geçiren 21 yaşındaki boksör hayatını kaybetti
14:36 Futbolda yeni dönem Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor Futbolda yeni dönem! Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor
14:21 Festivalde arızalanan robot kalabalığa saldırdı Festivalde arızalanan robot kalabalığa saldırdı
14:15 İlçeyi karıştıran olay 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
14:12 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi Erhan Ufak’ı görenler tanıyamıyor Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor
14:10 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
14:10 Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 10:04:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Köpeğe 40 Bin TL Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.