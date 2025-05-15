Kayıt Dışı Çalışma Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Kayıt Dışı Çalışma Uyarısı

Kayıt Dışı Çalışma Uyarısı

Gaziantep SGK Müdürü Uzun, kayıt dışı çalışmanın risklerine dikkat çekti ve kayıtlı istihdamı vurguladı.

15.05.2025 12:22
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Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, "Sosyal Güvenlik Haftası" vesilesi ile kayıt dışı ve istihdam konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıt dışı çalışmanın gelecek hayatında olumsuzluklar oluşturacağını anlatan Uzun, "Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutluyoruz. Sosyal güvenliğin, bireyleri yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik risklere karşı korumayı amaçlayan politika ve sistemler bütünü. Devlet tarafından yönetilen bu sistem; vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak, asgari gelir düzeyini sağlamak ve yaşlılık, hastalık, malullük, işsizlik, iş kazası gibi nedenlerle çalışamadıkları dönemlerde onları koruyarak bu risklerin doğurduğu zararları telafi etmeyi hedefler. Ülkemizde oldukça gelişmiş bir sosyal güvenlik sisteminin bulunduğunu, bu sistemden faydalanmanın temel şartının kayıtlı çalışmak. Sosyal güvenliğin bu denli önemli olmasına rağmen, bazı vatandaşlarımızın hala sosyal güvencesinin bulunmuyor. Kayıt dışı istihdamın, çalıştığı halde hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi. Bu durumun hem çalışan hem işveren hem de devlet açısından ciddi olumsuzluklara yol açar. Sigortasız çalışanların, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık gibi sigorta kapsamındaki yardımlardan yararlanamaz; yaşlılık, malullük aylığı, iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi birçok yasal haktan mahrum kalmaz. Kayıtsız istihdam sağlayan işverenlerin, haksız rekabete neden olur. Ekonomik düzeni bozduklarını ve kayıt dışının tespiti halinde ciddi para cezaları ile diğer hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Devlet açısından kayıt dışı istihdamın, prim ve vergi kaybına neden olur. Çalışan-emekli dengesinin bozulduğunu ve gelir dağılımında adaletsizliğinin meydana gelir" dedi.

"Kayıt dışı çalışma, geleceğinden çaldırma"

Uzun, "Kayıt dışı çalışma, geleceğinden çaldırma, Sigortalı hayat, bereketli hayat. Sigortanı yaptır, sosyal güvenlikten faydalan. Sigortasız çalışma; yarınından çalma, çaldırma. Daha huzurlu bir toplum, daha güçlü bir Türkiye için kayıt dışı çalışmayın, kayıt dışı çalıştırmayın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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