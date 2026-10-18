Kaymakam Ateş, Aydın Sultanhisar\'da 29 Ekim hazırlıklarını görüştü

Kaymakam Ateş, Aydın Sultanhisar'da 29 Ekim hazırlıklarını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları, Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında ilçe kurum amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda görüşüldü. Toplantıda kutlama programına yönelik çalışmalar ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına yönelik hazırlıklar Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.
Sultanhisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının hazırlıkları kapsamında ilçe kurum amirlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçedeki kurum amirleri katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için yapılacak çalışmalar ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Kutlama programının hazırlık sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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