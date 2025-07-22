Kaymakam Dertlioğlu\'ndan Kurum Ziyaretleri

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'ndan kurum ziyaretleri yaptı.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, kurum ziyaretleri kapsamında ilk olarak Patnos İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Dertlioğlu, personelle de bir süre sohbet etti.

Ziyaret programı kapsamında ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Dertlioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Mustafa Kemal Çelik ile bir araya geldi. Binbaşı Çelik'ten bölgede yürütülen güvenlik faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi alan Kaymakam Dertlioğlu, Jandarma Teşkilatı'na özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Dertlioğlu'nun kurum ziyaretlerinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. - AĞRI