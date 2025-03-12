Kaymakam Karali, iftarını şehit ailesi ile birlikte açtı

Ağrı'nın Diyadin İlçe Kaymakamı Mustafa Karali, iftarını şehit ailesiyle birlikte yaptı.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali eşi Elif Karali, SHM Müdür Vekili Hasibe Baraç ve SYDV Müdürü Abdühekim Adıgüzel ile birlikte, 17 Ağustos 1990 tarihinde şehit düşen Ali Özer'in oğlu Ümit Özer ve ailesinin iftar sofrasına konuk oldular.

Aileye birlikte iftarını açan Kaymakam Karali, şehit ailesine Bayrak ve Kur-an'ı Kerim hediye ederek aileye ve millete başsağlığı diledi - AĞRI