Kaymakam Koşansu\'dan Bayram Ziyaretleri

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu polis, asker ve hastaların bayramını kutladı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak İlçe Emniyet Amirliğine geçti. Burada İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın ve görevli polis memurlarının bayramını kutlayan Koşansu, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Kazım Tüysüz ve jandarma personeli tarafından karşılanan Kaymakam Koşansu, askerlerin bayramını kutladı. Burada kısa bir konuşma yapan Koşansu, "Kuruluşundan buyana milletimizin hizmetinde ve emrinde olan güzide teşkilatlarımızın birer mensubu olan sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetler vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Nüfusun en yoğun yaşadığı bölgelerde polisimiz, kırsalda da jandarmamız çok yoğun bir hizmet ve mesai harcıyorlar. Gece gündüz demeden, 24 saat süren çalışma şartlarına ve en zor şartlara rağmen vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz görevleri başındalar. Biz de bayramda onları ziyaret ederek hem bayramlarını kutlamak hem de görevlerinde kolaylıklar dilemek istedik. Değerli arkadaşlar, sizleri vazifenizde gösterdiğiniz üstün gayret ve fedakarlıklarınızdan dolayı tebrik ediyor, Kurban Bayramı'nı ailelerinizle birlikte huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum" dedi.

Son olarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne ziyaret eden Koşansu ve beraberindekiler, hastane personeli, hasta ve yakınları ile bir süre sohbet etti. Ziyaretinde hasta ve yakınları ile personelin Kurban Bayramını kutlayarak Kaymakam Koşansu, çocuklara ise oyuncak hediye etti. - MUŞ