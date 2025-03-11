Kaymakam Öğrencilerle İftarda Buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Öğrencilerle İftarda Buluştu

Kaymakam Öğrencilerle İftarda Buluştu

Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, öğrencilerle iftar yaptı ve destek sözü verdi.

11.03.2025 11:10
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Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, öğrencilerle iftarda buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İftarda Buluşalım" projesi kapsamında, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde gerçekleşen buluşmada, Kaymakam Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini ve düşüncelerini dinledi. Eğitim hayatlarına dair sorular soran ve önerilerde bulunan Kaymakam Kahraman, gençlerin geleceğe dair umutlarını artıracak her türlü desteğin sağlanacağını vurguladı.

"Onların gelişimine katkı sağlamak ve destek olmak için her zaman yanlarındayız"

Öğrencilerle birebir ilgilenen Kaymakam Kahraman, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yaşatmayı amaçlayan bu projenin önemine değinerek, "Gençlerimizle iftar soframızı paylaşmak, onların fikirlerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Onların gelişimine katkı sağlamak ve destek olmak için her zaman yanlarındayız" dedi.

İftar programına okul idarecileri ve öğretmenler de katılırken, öğrenciler böylesine anlamlı bir buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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