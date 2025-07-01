Kaymakam Osman Çelikkol Görevine Başladı

Mersin'in Mut Kaymakamı Osman Çelikkol görevine başladı, basınla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Kararnamesi sonucunda Mardin Vali Yardımcısı Osman Çelikkol Mut Kaymakamı olarak atanmıştı. Mut'a gelen Kaymakam Çelikkol görevine başladı. Çelikkol, basınla bir araya gelerek ilçe hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kendisinin çalışmayı sevdiğini belirten Kaymakam Osman Çelikkol, "Bizim görevimiz vatandaşımıza güvenlik ve refahı sağlamak. Vatandaşın sosyal-kültürel birikimlerini arttırmak. Mut'un güzel bir yer olduğunu öğrendim, inşallah ben Mut'u Mut'lularda beni sever"dedi. - MERSİN
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