Kaymakam Özçelik Yetimlerle İftarda Buluştu

Bitlis'in Adilcevaz ilçe Kaymakamı Nurhalil Özçelik, yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında buluştu.
Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından öksüz ve yetimler ile aileleri için iftar programı düzenlendi. İftar öncesinde yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenen kaymakam Özçelik, ailelerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. İftar programına Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in eşi Rabia Dinçer Özçelik ile Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şakir Sözer'de katıldı. - BİTLİS
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