Kaymakam Partal, Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi inşaatını inceledi

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Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal geçici olarak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim veren Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi yeni binasındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Çağlar Partal, yapımı devam eden ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. döneminde faaliyete geçmesi planlanan 16 derslikli Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bir süredir Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi, yeni binasındaki çalışmaların büyük oranda tamamlanmasıyla birlikte ikinci dönemde kendi yerine taşınarak eğitim verecek. - ADIYAMAN