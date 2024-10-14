Kaymakam Partal Yatırımları İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Partal Yatırımları İnceledi

Kaymakam Partal Yatırımları İnceledi

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yerel yatırımları ve eğitim projelerini yerinde inceledi.

14.10.2024 17:20
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni'de devam eden yatırımları incelemelerini yapmaya devam ediyor.

Kaymakam Çağlar Partal ilk olarak Besni ilçesi Konuklu köyünde traktörü yanan vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek köyde devam eden 24 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulunan Partal, oranın ardından Kesmetepe deprem konutlarını inceledi.

Kaymakam Çağlar Partal, İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte Kesmetepe Beldesi'nde kalıcı köy konutları alanında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgiler aldı.

Kaymakam Partal, aynı zamanda köyde inşaatı devam eden 24 derslikli ilkokul ve ortaokul projesinin durumunu da gözden geçirdi. Kaymakam Partal, projenin bölgedeki eğitim imkanlarını artırmasında artış olacağını vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Partal Yatırımları İnceledi - Son Dakika

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