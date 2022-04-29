Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu

29.04.2022 15:33
Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu

Susuz kaymakamı Onur Yılmazer, bayram öncesi esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Susuz kaymakamı Onur Yılmazer, bayram öncesi esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamı Onur Yılmazer, esnaf ziyaretlerinde devam ediyor. Kaymakam Yılmazer, beraberindeki Emniyet Müdür vekili Burak Akaydın ve Müftü Ramazan Tunç ile birlikte esnafı dolaştı. Esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Esnaf ile sohbet eden Yılmazer, esnafın sorun ve şikayetlerini dinledi.

Esnafa hayırlı işler dileyen kaymakam Onur Yılmazer, daha sonra Kaymakamlık makamına geçti. - KARS

Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu
Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu

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Havran'da bayram şekerleri belediyeden Havran'da bayram şekerleri belediyeden Kars'ta bayrama sayılı günler kala tatlı mesaisi arttı Kars'ta bayrama sayılı günler kala tatlı mesaisi arttı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu - Son Dakika


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