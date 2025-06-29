Kayseri AK-İB'i bağrına bastı - Son Dakika
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Kayseri AK-İB'i bağrına bastı

Kayseri AK-İB\'i bağrına bastı
29.06.2025 12:43  Güncelleme: 12:45
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AK-İB) heyetini makamlarında kabul ederek, karşılıklı işbirliği konularını görüştü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AK-İB) heyetini makamlarında kabul ederek, karşılıklı işbirliği konularını görüştü.

AK-İB Heyetini karşılayarak tek tek tokalaşan Vali Gökmen Çiçek; Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar ve beraberindeki heyeti Kayseri'de görmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Vali Çiçek; "Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar önderliğinde Avrupa'daki hemşehrilerimizin Kayseri'mize imkanları dahilinde yatırım seferberliği başlatacaklarını öğrendim ve çok mutlu oldum, her türlü desteğe hazırız" dedi.

AK-İB Başkanı Hızar: "Yatırımlara hazırız"

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar da, Vali Çiçek'in başkanlığında yapılan havaalanındaki karşılama töreni için çok teşekkür ederek; "Ben dahil herkes bu muhteşem karşılama töreni karşısında çok duygulandık, inanın ağlayanlar oldu. Biz gurbetçiler valimizi çok seviyorduk ama bu günden sonra inanın sevgimizin tarifi yok çok daha fazla seviyoruz. Elimizden gelen her türlü yatırım için ve şehrimizde istihdama katkı sağlamak için elimizden gelen tüm imkanlarımız dahilinde söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK-İB Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Hızar ve yardımcısı Hacı Mehmet Batagan ile heyet üyeleri daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği oluşumunun yapılanmasından dolayı emeği geçenleri tebrik ederek; "Avrupa da yılların birikimi omuzlarınızda ve bu sorumlulukla böyle bir sivil toplum örgütünü güçlü şekilde kurmanızdan dolayı tebrik ederim. Sizin oralarda güçlü olmanız bizleri de sevindirir. Biz her türlü konuda işbirliğine hazırız, elimizden ne gelirse yaparız inşallah. Sizin burada bulunduğunuz sürece de rahat etmeniz, karşılaşabileceğiniz sorunlar olursa onları da en hızlı şekilde çözmeye yardımcı olmaya belediye olarak da hazırız" diye konuştu.

AK-İB Yönetim Kurulu Başkanı Hızar da, Başkan Büyükkılıç'ın hem havaalanındaki karşılama sırasında gösterdiği samimiyet ile candan ağabeyliğinden dolayı tüm gurbetçiler adına teşekkür ettiğini belirterek, "Memduh Başkanımız, tüm gurbetçilerin abisidir ve burada olduğu gibi oralarda da gerçekten çok sevilen bir büyüğümüzdür. Gerek yeni yapılan havaalanının yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kayseri'de bu iş için çok emek veren Memduh Başkanımız ve tüm milletvekillerimize sonsuz teşekkür ederiz, şehrimiz muhteşem bir havaalanına kavuşmuş. Bizler de bu güzelliklere yakışır şekilde ata topraklarımızla bir manada helalleşmek inşallah imkanlarımız dahilinde yapmayı düşündüğümüz yatırımlarımızla inşallah istihdama da katkı sağlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Gökmen Çiçek, Ekonomi, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri AK-İB'i bağrına bastı - Son Dakika

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