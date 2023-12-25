Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı: Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması insanların rahat ve güven içerisinde yaşamalarının sağlanmasıdır

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı'ndaki (ORAKAF'23) konferansta konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması insanların rahat ve güven içerisinde yaşamalarının sağlanmasıdır" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa; Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, hakimler, savcılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Bir insanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Yani öldürülmeden, bedensel bir zarara uğramadan o insanın hayatını devam ettirebilmesi, 'yaşam hakkı' olarak önümüze çıkar. Bir diğer hak 'kişi dokunulmazlığıdır.' Yani insanın hukuk düzeni içerisinde herhangi bir suç işlemeksizin, herhangi bir polis takibatına, adli takibatına maruz kalmaması, tutuklanamaması, gözaltına alınıp, özgürlüğünün kısıtlanmama, kişi dokunulmazlığı olarak önümüze çıkar. Bir diğer hakkımız da 'kişi hürriyet ve güvenliğidir.' Yani kişinin toplum içerisinde güven içerisinde herhangi bir haksızlığa maruz kalmadan evini, işini ve diğer sosyal hayatını devam ettirebilmesidir. 'Özel hayatın gizliliği' dediğimiz bir temel hakkımız var. Her insan Allah tarafından yaratılmış, mucizevi bir varlıktır. Hiç kimse, hiç kimseye benzemez. Her inanın fıtratı, kişiliği, mizacı ve karakteri farklıdır. İşte bu muhteşem varlık tabi ki bir mahremiyet içerir. Kendi mahrem alanının olması gerekir. Sınırlarının olması gerekir. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması; insanların rahat, huzur ve güven içerisinde yaşamalarının sağlanmasıdır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ