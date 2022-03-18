Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı

18.03.2022 13:04
Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de çelenk koyma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de çelenk koyma töreni düzenlendi.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Çanakkale'nin Türk Milleti'nin kıyasıya hürriyet mücadelesi verdiği yer olduğunu söyleyen Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, " Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915'te bütün imkansızlıklara rağmen kazanılmış bir savaş olarak tarihimize geçmiştir. Çanakkale, savaştan çok bir destan olarak değerlendirebileceğimiz Türk Milleti'nin tarihe kendisini bir kez daha kaydettiği yer olmuştur. Çanakkale, Türk Milleti'nin kader savaşıdır. Mehmetçiklerimiz 107 yıl önce göğsündeki iman ile güçlü görünen düşmana karşı unutamayacağı bir ders vermiştir. Allah'ın kendilerine bahşettiği şehitliğe severek kucak açmışlar ve bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmişlerdir. Çanakkale, İngiliz, Fransız ve batılı emperyalistlerin hepsine karşı Türk'ün kahramanlık başarısıdır. Çanakkale, dünya tarihinin en büyük savunma savaşıdır. Çanakkale Savaşı, Türk ve dünya tarihinde eşine ender rastlanan eşsiz bir zaferdir. Çanakkale başta Gazi Mustafa Atatürk'ün önderliğinde Türk'ün kahramanlığını ve yiğitliğini bir kere daha gösterdiği, vatanı, milleti ve hürriyeti için kıyasıya mücadele verdiği yerdir. Ben bugün dolayısıyla başta Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da anı defterine yazdıklarını okuyarak; "Aziz şehitlerimiz, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği yolunda büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstererek şehadet mertebesine ulaştınız. Bugün bizlere emanet ettiğiniz vatanımızın her köşesinde olduğu gibi, Kayserimizde de sizlere olan minnet duygularımızı ifade etmek için huzurunuzdayız. Şanlı tarihimizin müstesna zaferlerinden olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümüyle bizlere bıraktığınız emaneti sonsuza kadar koruyarak, daha yükseklere taşıyabilmek için var gücümüzle çalışacağımız konusunda sizlere söz veriyoruz. Sizlerin cesareti ve fedakarlığı, bu konuda en büyük gücümüz ve ilham kaynağımız olacaktır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra, protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı
Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı
Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı
Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı
Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı
Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı

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Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika


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