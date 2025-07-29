Kayseri'de Doğa Kampı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de Doğa Kampı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Kayseri\'de Doğa Kampı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
29.07.2025 12:43  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 'Doğa Seni Çağırıyor' doğa kampı, Sarımsaklı Barajı'nda 200 katılımcıyla gerçekleştirildi. Aileler doğanın tadını çıkararak sosyal etkinlikler ve spor aktiviteleri ile keyifli bir hafta sonu geçirdi. Kampın bir sonraki etkinliği 2-3 Ağustos'ta yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda düzenlen doğa kampı; vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Büyükşehirin geleneksel hale getirdiği ve 2025 yazında da devam eden doğa kampının ikincisine 200 kişi katılırken, ebeveynler, çocukları ile keyifli ve verimli bir hafta sonu geçirip doğanın keyfini çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampının 2025 yaz sezonu Kayserililerin ilgi ve beğenisiyle sürüyor. Yılın her döneminde birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi etkinlikleri çerçevesinde Spor A.Ş. marifetiyle 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlenerek geleneksel hale gelen ve 26-27 Temmuz günlerinde gerçekleşen doğa kampına katılan 200 kişi, keyifli ve verimli bir hafta sonu geçirdi. Çocukları ile birlikte kampa katılan aileler sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi pek çok farklı etkinlikle doğanın tadını çıkardı. Hafta sonu Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan doğa kampında doğa yürüyüşü, canlı müzik, çocuk sineması gibi eğlenceli spor aktivitelerinin yanında çocuklara çadır kurulumu eğitimi verildi. Çadır kurulumunun püf noktalarını öğrenen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfinin doyasıya çıkarılacağı muhteşem bir doğa serüveni için 2-3 Ağustos'ta düzenlenecek doğa kampı Kayserilileri bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Doğa Kampı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor 4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı

12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:33
Vatandaşlar diken üstünde İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
16:22
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
16:15
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
16:08
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Parkta birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 12:45:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Doğa Kampı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.