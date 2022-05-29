Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı

29.05.2022 16:16
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı

Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hunat Hatun Medresesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve DİVA-SEN Kayseri Şube Başkanı İlhan Zafer, dernek yönetim kurulu ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Fatih Sultan Mehmet Kaside Grubu tarafından okunan kasidelerle devam etti. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği öğrencilerinin şiirlerini okumasının ardından kasidelerle devam eden program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. Program sonrası konuşan Dernek Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, İstanbul'un fethinin önemli bir gün olduğunu söyleyerek, "Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü olması sebebiyle bugün bizim için önemli bir gün. Biz fetih ruhunu gençliğimize, geleceğimiz olan yavrularımıza anlatmak istiyoruz. Fethin işgal olmadığını, fethin zulüm olmadığını, fethin kararmış gönüllere hitap etmek olduğunu, gönüllere girmek olduğunu gelecek nesillere anlatmaya gayret ediyoruz. Bu programda geçmişlerimiz için Fatih Sultan Mehmet'in ruhu için okunan hatmi şeriflerin duası yapılacak. Fetih ruhu gençlerimize anlatılacak. Biz vakıf ve sendika olarak, bugünlerimizi önemsiyoruz. Çünkü bugünlerimiz bizim geçmişimiz ve tarihimiz. Biz geçmişimizi gelecek nesillerimize iyi anlatabilirsek, iyi bir nesil yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı
Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: 'Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz' Ekrem İmamoğlu'ndan Vatandaşlara 'Fetih' Çağrısı: 'Akşam Maltepe Miting Alanına Bütün Vatandaşlarımızı Bekliyoruz' İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü İstanbul'un fethine katılmış Salih Dede'nin haziresi harabeye döndü
Kaynak: İHA

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement