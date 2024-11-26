Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarında kent merkezindeki kaldırımlar ve park alanlarında karla mücadele çalışmaları yürüterek, yayaların güvenli ulaşımını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele kapsamında önemli bir rol üstleniyor. Karla mücadelede öncelikli alanlardan biri olan kaldırımlar, yaya güvenliğini sağlamak adına ekipler tarafından temizleniyor ve tuzlanıyor. Ekipler, ağaçların üzerindeki kar birikintilerini temizleyerek, parkların kullanım açısından güvenli olmasını sağlıyor. Ayrıca, park içindeki yürüyüş yolları da düzenli olarak temizleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, karın birikmesi sonucu oluşan buzlanmayı engellemek amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte kış aylarında da vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KAYSERİ