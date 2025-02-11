Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışlarına rağmen 368 kilometrelik yol ağındaki 46 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kış şartlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

11.02.2025 11:36  Güncelleme: 11:39
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle yoğun kar yağışına rağmen, kapanan 368 kilometrelik yol ağındaki 46 mahalle yolunu daha ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına karşı devam ettiği karla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ulaşımın aksamaması için özverili bir çalışma yürüten büyükşehir belediyesi, 368 kilometrelik yol ağında yer alan 46 mahalle yolunu daha ulaşıma açtı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 130 personel ve 63 araçla yürütülen çalışmalar, gece gündüz demeden sürdürülüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda ekipler, hızlı ve etkili müdahalelerle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bünyan ilçesinde 3, Develi'de 15, Özvatan'da 2, Sarız'da 4, Talas'ta 2, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 7 ve Yeşilhisar ilçesinde 3 mahalle yolu, karla kaplanmış yollardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Özellikle Yahyalı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kent merkezinde de Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama işlemleri yaparak, şehirdeki ulaşımı kesintisiz hale getiriyor. Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, kaldırımlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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