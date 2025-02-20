Kayseri\'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından devam ettiği karla mücadele çalışmaları çerçevesinde, 61 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kent genelindeki kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama işlemlerine devam ediyor. Hem merkezde hem de kırsal mahallelerde herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm ekipler 7/24 teyakkuz halinde çalışırken, 19 Şubat saat 17.00 ile 20 Şubat saat 09.00 arasında kırsal alanlarda yoğun bir karla mücadele yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 130 personel ve 63 araçla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 488 kilometrelik yol ağında, Bünyan'da 2, Pınarbaşı'nda 35, Sarız'da 22 ve Talas'ta 2 olmak üzere toplamda 61 mahalle yolu tekrar ulaşıma açıldı. İlçelerdeki kırsal mahalle yollarında yol genişletme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan gerçekleştirilen yol açma çalışmalarında Sarız Ördekli Mahallesi sakini bir vatandaş ise yol açma çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kapanan yol, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler tarafından açılmıştır. Belediye çalışan tüm arkadaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ