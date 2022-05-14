Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı

14.05.2022 15:52
Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı beklendiği bildirilerek; "Kayseri genelinde Pazar (15.05.2022) beklenen yağışların, zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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