Kayseri\'de Matematik Kampı Kayıtları Başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından, öğrencilerin matematiğe karşı ilgi duymalarını sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenecek Matematik Kampı kayıtları başladı.

Mesleki eğitim, kültür sanat ve hem okula destek hem de sınavlara hazırlık kursları ile on binlere dokunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede KAYMEK A.Ş., 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda düzenlediği ve öğrencilerden büyük ilgi gören Matematik Kampı Atölyesini 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de öğrencilerle buluşturuyor. Öğrencilerin matematiksel yeteneklerini geliştirmeyi, zihinsel becerilerini artırmayı ve motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen KAYMEK, Matematik Kampı ile 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ücretsiz bir atölye hazırladı. Büyüşehir KAYMEK'in Matematik Kampı'na katılacak öğrenciler, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop öncülüğünde alanında uzman eğitmenler koordinesinde sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, matematik alanında soru çözümü yapacak. KAYMEK İhtisas tesisinde düzenlenecek "Seviye 1" Matematik Kampı 23 Kasım 2024 tarihinden itibaren 3 hafta boyunca Cumartesi günleri 9.00 -16.30 saatleri arasında gerçekleşecek şekilde planlandı.

Matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da öğrencilere dersler ve etkinlikler düzenlenecek kamp hakkında detaylı bilgiye 0352 3205445 numaralı telefondan erişilebilecekken kayıtlar ise www.kaymekonline.com internet adresinden yapılabilecek. - KAYSERİ