Kayseri'de Piknikte Gelengi İlginçliği

Gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekiyor
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan mesire alanında ortaya çıkan gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.
İlçede bulunan Aksu Mesire Alanı'nda havaların ısınması ile birlikte gelengiler de ortaya çıktı. Mesire alanında dolaşan gelengiler, pikniğe gelen vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar da ekmek vererek gelengileri besliyor.
Pikniğe giden vatandaşların gelengilere ekmek verdikleri görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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