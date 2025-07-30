Kayseri\'de Yerli Sosyal Medya Platformu NEXT

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal'de yerini aldığını duyurdu.

Vali Çiçek konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Next Sosyal'deyiz. Yerli ve milli sosyal medya platformunda bizde varız" ifadelerine yer verdi.

Next Teknofest Sosyal nedir?

Sosyal ağ kategorisinde kısa sürede en çok indirilen uygulamalar arasında üst sıralarda yer alan NEXT, kullanıcı sayısındaki hızlı artışla dikkat çekti. Platform; haber, yaşam, teknoloji ve güncel konulara dair içerik sunmasının yanı sıra metin, görsel, video ve anket formatlarında paylaşım imkanı sağlıyor. - KAYSERİ