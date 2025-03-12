Kayseri Tarımda 5. Sırada - Son Dakika
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Kayseri Tarımda 5. Sırada

Kayseri Tarımda 5. Sırada

Kayseri, 620 bin hektar ekili alan ve 4.9 milyon ton üretimle Türkiye'de tarımda 5. sırada.

12.03.2025 14:19
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İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'de 620 bin hektar ekili alanın bulunduğunu söyleyerek, "İlimiz 4.9 milyon ton üretim ile Türkiye'de 5'inci sırada yer almaktadır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin ekili alanı ve ürün çeşitliliği hakkında bilgiler verdi. Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkta ülkede önemli bir noktada yer aldığını kaydeden Saklav, "Kayseri sanayi ve ticarette olağanüstü başarılı olan bir il. Aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da Türkiye'de önemli bir noktada yer almaktadır. İlimiz özellikle ekili alan büyüklüğünde 2024 yılı TÜİK verilerine göre 620 bin hektar ile Türkiye'de 5'inci sırada yer almaktadır. Son 2 yıl içerisinde 536 bin hektarlardan 620 bin hektara geldik ve 5'inci sıradaki yerimizi koruyoruz. Bu ekili alanların tamamını ekiyoruz. Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarı kapsamında da ilimiz 4.9 milyon ton üretim ile Türkiye'de 5'inci sırada yer almaktadır. Bu ürünlerin üretimi ile de tüm çiftçilerimiz gerekli desteği almaktadır. Çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla bizde projeler ve desteklemeler yapmaktayız" dedi.

Kentte üretilen 24 ürünün ülke sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldığını dile getiren Bülent Saklav; "Ürün çeşitliliği de bu üretimi yansıtıyor. Türkiye sıralamasında Kayseri'nin ilk 10 içerisinde 24 tane ürünü bulunmaktadır. Geçen seneyi 4 ürünle Türkiye'de birinci sırada bitirdik. Çerezlik kabak, kimyon, çavdar ve aspir üretimini Türkiye'de birinci sırada bitirdik. Bunun yanında çerezlik Ayçiçek ve patates de Türkiye ikincisi, şeker pancarında Türkiye üçüncüsü ve elma da Türkiye'de dördüncüsü olarak bitirdik. Ürün yelpazemiz bu şekilde devam ediyor. İnşallah bu 24 ürünü önümüzdeki sene daha da artırmayı düşünüyoruz. Kayseri'mizde çiftçi sayımızda arttı. 2023'te 28 bin çiftçimiz varken şuanda çiftçi sayımız 32 bine ulaştı. Kayseri'mizde 2 yıl içerisinde hem kayıtlı alan hem de çiftçi sayımızda artış yaşandı. Bunda bakanlığımızın ÇKS'de uyguladığı taahhütnamenin ve tebliğin etkisi oldu. İnşallah bu çiftçi sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Tarımda 5. Sırada - Son Dakika

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