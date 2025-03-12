Kayseri Ulaşım Master Planı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri Ulaşım Master Planı Toplantısı Yapıldı

Kayseri Ulaşım Master Planı Toplantısı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan yatırımlar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uygulaması hakkında bilgi verdi. Şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı.

12.03.2025 17:00  Güncelleme: 17:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan yatırımlar ile ilgili toplantı düzenledi. Başkan Büyükkılıç, kurulumu devam eden Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uygulaması ile de hız ihlallerini önlemeyi ve kazaların azalmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım kurmaylarıyla birlikte Ulaşım Master Planı çerçevesinde şehirdeki ulaşım ve kavşak düzenlemelerini masaya yatırdı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Karayolları 6'ncı Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ulaşım birimi personeli katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri'nin hızla gelişen, güzelleşen ve büyüyen bir şehir olduğunu belirterek, büyümeyle birlikte ulaşım ihtiyaçlarının da değiştiğini dile getirdi.

"Altgeçitler, kavşak düzenlemeleri ve alternatif yollarla konforu artırıyoruz"

Şehirdeki ulaşım konforunu daha da artırmak amacıyla altgeçitler, kavşak düzenlemeleri ve alternatif yollarla yapılan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Anadolu'nun incisi Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor, tabii ki büyüyor. Bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlar değişiyor ve bunların en önemlisi, Kayseri'mizde ulaşım konforunu daha iyi noktalara taşımak için yapacağımız çalışmalardır. Altgeçitler, kavşak düzenlemeleri ve alternatif yollarla hem konforu artırıyoruz hem de şehrimizin cazibesini artırmış oluyoruz. Ulaşım Master Planı doğrultusunda değerlendirmeler yaparak ortak akıl ışığında kavşak çalışmaları ve altgeçit düzenlemeleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk."

Kayseri'de 500 binin üzerinde araç trafiği olduğu ve çevre illerden gelen araçlarla bu sayının 600 bini bulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, trafiğin güvenli ve konforlu bir şekilde nasıl sürdürülebileceği konusundaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Büyükkılıç, yapılan çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile trafikte güvenliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Her şey, ulaşımda güvenlik ve konfor için"

EDS ile ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak, yerel yönetimle iş birliği içerisinde yapılan önemli bir uygulamadır. Hizmet, vatandaşı zorda bırakmak için değil, konforunu artırmak ve güvenlik ağını oluşturmak için yapılır. Biz de bu anlayış içerisinde gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamanın sonunda, Kayserililerin bir kez daha Ramazan ayını kutlayarak, vatandaşların Kadir Gecesi'ne ve bayramlara huzur içinde ulaşmalarını temenni etti.

Elektronik Denetleme Sistemi kurulum çalışmaları devam ediyor

Ülke genelinde 2024 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları incelendiğinde yüzde 40'ının nedeninin hız kuralının ihlal edilmesi olduğu ve kazaların büyük kısmının tek araçlı, hıza ve dikkatsizliğe bağlı yoldan çıkma şeklinde meydana geldiği görüldü. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, EDS imalatı devam etmekte olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ve Kerkük Bulvarı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından en yoğun kaza kara noktaları olarak tespit edildiğinden uygulamaya bu noktalardan başlandı.

Elektronik Denetleme Sistemi, Kayseri'nin trafik güvenliği açısından önemli bir adım olarak öne çıkarken, uygulama, kazaların azalmasına ve trafikte daha güvenli bir ortam oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, kayseri, trafik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Ulaşım Master Planı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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