KAYÜ Rektörü'nden Nevruz Mesajı - Son Dakika
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KAYÜ Rektörü'nden Nevruz Mesajı

KAYÜ Rektörü\'nden Nevruz Mesajı

Rektör Karamustafa, Nevruz'un Türk kültüründeki önemini vurguladı ve barış ile mutluluk dileği sundu.

21.03.2025 09:45
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Geleneksel olarak kutlanan ve insanlar arasındaki kardeşlik ve dostluğun pekiştirilmesine vurgu yapan nevruzun, kadim Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Anadolu ve Orta Asya Türklerinde Nevruz, Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı ile birlikte baharın gelişi olarak da kutlanmaktadır. Baharın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz, Türk'ün yeni günü, bolluk ve bereketin sembolüdür. Geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde barındıran Nevruz, doğada baharla birlikte uyanışın, iyi duyguların, huzurun, güvenin ve coşkunun adıdır. Orta Asya'dan Balkanlara uzanan geniş gönül ve kültür coğrafyamızda kutlanan Nevruz'un başta ülkemiz ve Türk dünyası ile tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Nevruz Bayramı vesilesiyle; Bakü'ye, Tebriz'e, Aşkabat'a, Merv'e, Taşkent'e, Semerkant'a, Buhara'ya, Almatı'ya, Türkistan'a, Bişkek'e, Oş'a, Urumçi'ye, Kabil'e, Mezarı Şerif'e, Kazan'a, Bahçesaray'a, Nalçık'a, Kerkük'e, Bayır Bucak'a, Kırcali'ye, Razgard'a, Köstence'ye, Komrat'a, Batı Trakya'ya, Üsküp'e, Ohri'ye, Gostivar'a, Resne'ye, İştip'e, Banitsa'ya, Prizren'e, Priştine'ye, Yeni Pazar'a, Saraybosna'ya ve tüm Türk yurtlarına selam olsun. Türk'ün bayramı Nevruz kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYÜ Rektörü'nden Nevruz Mesajı - Son Dakika

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