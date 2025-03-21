Kazdağları'nda Bin Fidan Dikildi

Kazdağları'nda Dünya Ormancılık Günü'nde bin fidan toprakla buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Kazdağları eteklerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Edremit'in Talimalanı mevkiinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Odabaş, daire müdürleri, askerler ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Edremit Orman İşletme Edremit Şefi Fatih Şahin, fidan dikimi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açıklamaların ardından öğrenciler ve protokol üyeleri fidanları dikerek can suyu verdi. Etkinlik, fidan dikiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.