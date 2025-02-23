Kazım Kurt Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kazım Kurt Gençlerle Buluştu

Kazım Kurt Gençlerle Buluştu

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençler ile bir araya gelerek onların fikirlerini dinledi ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla gençlerin kent yönetiminde daha aktif rol alabileceğini vurguladı.

23.02.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alaaddin Kafe'de gençlik kulüpleriyle bir araya gelerek gençlerin fikirlerini dinledi, onların bakış açılarını anlamaya yönelik samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olmasını önemsediklerini belirten Başkan Kurt, onların enerjisi ve hayallerinin Odunpazarı'nın geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla gençlerin daha aktif rol alabileceği projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Kurt, gençlerin her zaman belediyenin karar alma süreçlerinde yer alması gerektiğini söyledi.

Buluşmada gençler, kente dair düşüncelerini ve projelerini paylaşırken, Başkan Kurt da onların beklentilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Gençlerin söyleyecek çok sözü ve gerçekleştirmek istedikleri büyük hayalleri olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Hep birlikte daha güzel bir Odunpazarı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Odunpazarı, Kazım Kurt, Politika, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazım Kurt Gençlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 AK Parti’nin yeni MKYK listesinde adı geçmeyen Özlem Zengin’den açıklama AK Parti'nin yeni MKYK listesinde adı geçmeyen Özlem Zengin'den açıklama
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:30:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kazım Kurt Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.