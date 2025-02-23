Kazım Kurt Gençlerle Buluştu

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Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alaaddin Kafe'de gençlik kulüpleriyle bir araya gelerek gençlerin fikirlerini dinledi, onların bakış açılarını anlamaya yönelik samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olmasını önemsediklerini belirten Başkan Kurt, onların enerjisi ve hayallerinin Odunpazarı'nın geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla gençlerin daha aktif rol alabileceği projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Kurt, gençlerin her zaman belediyenin karar alma süreçlerinde yer alması gerektiğini söyledi.

Buluşmada gençler, kente dair düşüncelerini ve projelerini paylaşırken, Başkan Kurt da onların beklentilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Gençlerin söyleyecek çok sözü ve gerçekleştirmek istedikleri büyük hayalleri olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Hep birlikte daha güzel bir Odunpazarı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR