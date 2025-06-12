Kazlar Yaya Geçidini Kullandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaya geçinden yolun karşısına geçen kazlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 2 kaz yolun karşısına geçmek için araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidini kullandı. Kazların yaya geçidi kullanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
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