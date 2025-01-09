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KBRN Eğitimi Akçakoca'da

KBRN Eğitimi Akçakoca\'da

Akçakoca'da sağlık personeline KBRN eğitimi verildi, psikolojik destek konuları işlendi.

09.01.2025 16:25
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Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, eğitim birimi tarafından organize edilen, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin afet durumlarına yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. KBRN tehlikeleri konusunda personellere, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, kişisel koruma yöntemleri ve olabilecek radyolojik-nükleer kazalar veya saldırılarda nasıl bir yönetim sergilemeleri gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler edindi.

Eğitim programı sadece fiziksel tehlikelerle sınırlı kalmadı; afetlerde karşılaşılan psikolojik travmalar ve sosyal hizmet destekleri de önemli bir yer tuttu. Afet ve acil durumlarda psikolojik destek konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Psikolog Melike Çevik tarafından verilen eğitimde, "Travmatik Olaylar", "Psikolojik Travma", "Toplumsal Travma" gibi konulara değinildi. Ayrıca, "Afetzede Psikolojisi", "Psikolojik İlkyardım" ve "Psikolojik Triyaj" gibi kritik başlıklarda da bilgiler verildi.

Eğitimin bir diğer önemli kısmında ise "Afetlerde Ekip Çalışması", "Sağlıklı İletişim", "Çatışma Çözümü" gibi konulara odaklanıldı. Sosyal Çalışmacı Muhammet Emin Kılıç tarafından verilen "Afet ve Acil Durumlarda Sosyal Hizmet Uygulamaları" eğitimiyle, afet anlarında ihtiyaç duyulan sosyal hizmet desteği hakkında bilgi verildi. Katılımcılara "Kendi Kendine Yardım Becerileri", "Stres ve Öfke Yönetimi" gibi beceriler kazandırıldı. Ayrıca, "Akut Stres Belirtileri" ve "Travma Sonrası Stres Belirtileri" konusunda farkındalık oluşturuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KBRN Eğitimi Akçakoca'da - Son Dakika

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