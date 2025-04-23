Kdz. Ereğli\'de 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Kdz. Ereğli'de çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, iki öğretmen eşliğinde anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un yanı sıra protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Resmi törenin ardından gün boyu devam eden kutlama etkinlikleriyle çocuklar bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. - ZONGULDAK