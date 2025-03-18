Keçiören Belediyesi İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Keçiören Belediyesi İftar Programı Düzenledi

Keçiören Belediyesi İftar Programı Düzenledi

Keçiören Belediyesi, Bala, Haymana ve Polatlı ilçelerinin dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenledi. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve katılımcılar Ramazan ayının bereketini paylaştı.

18.03.2025 15:27  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi tarafından Bala, Haymana, Polatlı ilçelerinin dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Bala, Haymana ve Polatlı dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde kurulan sofrasında buluşan katılımcılar, Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadı. İftar programına CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer, Adnan Beker, Deniz Demir, Haymana Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Suat Dinç, Keçiören Haymanalılar Derneği Başkanı Avni Güleş, dernek, vakıf, federasyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizim tek bir amacımız var hizmet etmek"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, birlik ve beraberlik içinde aynı sofrayı paylaşmanın önemine değinerek, "Bugün burada, farklı ilçelerden gelen hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Kıymetli Balalı, Haymanalı, Polatlılı hemşehrilerim, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Yüce Mevla'm, sağlık ve huzur içinde tekrarına erdirsin inşallah. Bizim tek bir amacımız var o da insanlığa hizmet etmek ve Hakk'ın rızasını kazanmak. Kıymetli hemşerilerim, bizler sizlerin başına baş olmaya değil, sizlere hizmetkar olmaya geldik. ve bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Herkese eşit davranıyor"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer iftar programında yaptığı konuşmada "Ramazan ayının tüm İslam alemine bereket, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, mübarek Ramazan ayında bizi bir araya getirerek bu birliği ve dayanışmayı sağlayan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Geçen sene bu zamanlar Mesut Özarslan sahalarda seçim çalışması yaparken iftar sofralarında şu sözleri söylemişti: 'Biz Keçiören için varız. İşimiz gücümüz Keçiören. Bizim merkezimizde insan var ve bütün insanlığa hizmetimiz eşit olacak' demişti. ve göreve geldiği günden bugüne kadar çalışmaları o yönde" dedi.

"Keçiören'i değiştirdiniz inşallah Türkiye'yi de değiştireceksiniz"

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Kıymetli Haymanalı, Balalı, Polatlılı kardeşlerim hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yine bu iftar sofralarında, seçim hazırlıkları içerisindeydik. Bu salonlarda, başta Sayın Mesut Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimizle birlikte sizlere söz verdik. Keçiören'i değiştirdiniz, inşallah Türkiye'yi de değiştireceksiniz. İnşallah önümüzdeki süreçte, hiçbir vatandaşımızın yardıma ihtiyacı olmadığı bir ülkeye kavuşuruz. Bunu canı gönülden istiyorum" diye konuştu.

"Bir arada olmaktan mutluyum"

İftar sofrasında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Bu buluşmaya vesile olan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği üzere Ramazan ayı sadece oruç tutma değil; sabır, hoşgörü ve dayanışma ayıdır. Sizlerle bir arada olmaktan mutluyum. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum" dedi.

"Sözünün arkasında durdu"

Haymana Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Suat Dinç, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a düzenledikleri iftar daveti için teşekkür ederek, "Sayın Mesut Başkanım, göreve geldiği ilk gün itibariyle ilk toplantısını Haymanalılarla yapmıştı. Bize verdiği söz, 'Ben Keçiören'de hiçbir ayrım yapmadan, ışığı sönük bir ev, aç yatan bir hemşehrimizi bırakmayacağım' idi. Başkanımızın bu sözünün arkasında durduğunu Haymanalılar, Polatlılılar, Balalılar, Ankaralılar ve bütün Türkiye gördü" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Belediye, Keçiören, Polatlı, Haymana, ankara, Yerel, Yaşam, İftar, Bala, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolu bile bıraktı Beşiktaş’a “Geleceğin Yıldızı“ olmaya gelip “İzmitli Damat“ oldu Futbolu bile bıraktı! Beşiktaş'a "Geleceğin Yıldızı" olmaya gelip "İzmitli Damat" oldu
62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu GİB iddialara yanıt verdi 62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu? GİB iddialara yanıt verdi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 16:18:06. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.