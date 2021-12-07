Keçiören'e engelli gündüzlü bakımevi açılacak - Son Dakika

Keçiören Belediyesi ile Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Keçiören'de bir engelli gündüzlü bakımevinin açılması için iş birliği protokolü imzaladı.

Keçiören Belediyesi ile Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Keçiören'de bir engelli gündüzlü bakımevinin açılması için iş birliği protokolü imzaladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit tarafından imzalanan protokol kapsamında, 13 yaş ve üzeri kadın ve erkek zihinsel engelli bireylerin randevu sistemiyle belli bir süre bakım ve gözetim altında tutulacağı Gündüzlü Bakım Merkezi'nin ivedilikle açılması yönünde karar alındı.

"Bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz"

Ailelerin bakmakla yükümü oldukları 13 yaş ve üzeri zihinsel engelli bireylerine yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla açılacak Gündüzlü Bakım Merkezi'nin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve gelirken verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Birçok yüreğe dokunacağımız, gönüller alıp gönüller yapacağımız bu hizmetimiz Keçiörenimize ve Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun. Ailelerimiz Gündüzlü Bakım Merkezimize engelli bireylerini bırakarak günlük işlerini halledebilecekler. Bu vesileyle vefalı ailelerimizi bir nebze de olsa rahatlatacağız. Bu projeye katkılarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA