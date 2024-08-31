Kedinin fareyle gülümseten oyunu kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'ın bir kedinin fareyle oynaması, izleyenleri gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da bir kedi yakaladığı fareyle oynamaya başladı. Fareyi patilerinin arasına alarak dakikalarca zarar vermeden oyunlar oynayan kedi, adeta poz verdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. O anlar akla, 'Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimini getirdi.
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