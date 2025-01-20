Keklikdüzü'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko - Son Dakika
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Keklikdüzü'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko

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Saray ilçesindeki Keklikdüzü Mahallesi sakinleri, 'Topa Şeko' oyununu kış aylarında oynuyor.

20.01.2025 02:59
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Saray usulü beyzbol: Topa Şeko oyunu

Eskiden hayvan kılından yapılan topla oynanan oyunda artık tenis topu kullanılıyor

VAN - Van'ın Saray ilçesine bağlı Keklikdüzü Mahallesi sakinleri, kış günlerini dedelerinden miras kalan ve beyzbola benzerliğiyle bilinen "Topa Şeko" oyununu oynayarak boş zamanlarını değerlendiriyor.

Saray ilçesinde "Topa Şeko" adıyla bilinen beyzbol oyunu, kış aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşların en büyük eğlencesi arasında yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Şırnak ve Hakkari'de "topa garane"nin yanı sıra "guhşegi" ve "topa kılle" adıyla da bilinen beyzbol oyunu, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Karla kaplı alanda 6'şarlı iki takım halinde bir sopa ve at kılından yapılan topla oynanan oyun, nesilden nesile aktarılan ve yöre halkının en sevdiği oyunların başında geliyor.

Saray ilçe merkezine 56 kilometre mesafede bulunan yaklaşık 450 nüfuslu Keklikdüzü Mahallesi sakinleri de kış günlerinde boş zamanlarında dedelerinden öğrendikleri bu oyunu oynuyor. Soğuk havaya aldırış etmeden boş araziye çıkan mahalle sakinleri, eğlenceli anlara sahne olan oyunla günün yorgunluğunu atıyor.

Geleneksel oyunlarını devam ettirdiklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Mahmut Öztürk, "Kendi aramızda oynadığımız bu oyuna 'topa garane' ya da 'topa şeko' diyoruz. Bu oyunu büyüklerimizle oynayarak öğrendik. Atalarımızdan gelen bir oyundur. Geleneksel hale getirilen oyunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Önceki yıllarda dedelerinin hayvan kılından hazırladıkları topla bu oyunu oynadıklarını anlatan Mahmut Özgür, "Artık oyunu oynarken tenis topu kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı M. Salih Özgür ise atalarından öğrendikleri bu oyunu her kış oynadıklarını ifade ederek, "Bölgemizde şu an sadece bizim köyde oynanıyor. Dedelerimizden gördük ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun gibi atalarımızdan kalan oyunları devam ettiriyoruz. Geleneksel oyunlarımızı önemsiyoruz. Çocuklar izleyerek öğreniyor. Bu oyunun kaybolmasını istemiyoruz. Kazanana verecek ödülümüz olmadığı için kazanan takım sahada halay çekerek kutluyor" diye konuştu.

Keklikdüzü\'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keklikdüzü'nde Kış Eğlencesi: Topa Şeko - Son Dakika

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