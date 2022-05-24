Keles'te altyapı hamlesi - Son Dakika
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Keles'te altyapı hamlesi

24.05.2022 11:47
Keles'te altyapı hamlesi

Bursa'nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles'te içme suyu ve kanalizasyon hamlesi başlattı.

Bursa'nın altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles'te içme suyu ve kanalizasyon hamlesi başlattı.

BUSKİ'nin ilçelere yönelik başlattığı yatırım zincirinin önemli halkalarından birini oluşturan çalışmada Kirazlı ve Dedeler Mahallelerinin kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileniyor. Keles'te devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın ancak sağlıklı bir altyapıyla geleceğe taşınabileceğini ifade etti. Bu doğrultuda BUSKİ ekiplerinin tüm ilçelerde yoğun bir faaliyet içinde olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "'Sürdürdüğümüz bu çalışmalar sayesinde hem dağ yöresinin kanalizasyon ve içme suyu sorunlarını ortadan kaldırmayı hem de bölgedeki kayıp kaçak oranlarını en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Aktaş önümüzdeki dönemde de dağ ilçeleri için yatırım hamlelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Keles'te altyapı hamlesi
Keles'te altyapı hamlesi
Keles'te altyapı hamlesi
Keles'te altyapı hamlesi

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yatırım, Bursa, Keles, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keles'te altyapı hamlesi - Son Dakika


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