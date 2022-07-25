Kemal Akkan güven tazeledi - Son Dakika
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Kemal Akkan güven tazeledi

25.07.2022 10:21
Kemal Akkan güven tazeledi

Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, yeniden başkan seçildi.

Palandökendeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurul seçimine Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak divan başkanlığı yaptı.

Türk-İş Erzurum il temsilcisi Yusuf Gökcan ve Erzurum'da bulunan tüm sendika başkanlarının genel kurul toplantısına katılması Kemal Akkan'a güç kattı.

Türkiye haber iş sendikası Genel merkezinin seçime tüm kadrosuyla katılması ve Türkiye'de bulunan diğer illerde bulunan haber iş sendika başkanlarının Haber iş Erzurum 6.olağan genel kurula katılması tam kadro takılması dikkatlerden kaçmadı.

99 oyun kullanıldığı seçimde Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, 58 oyla yeniden başkan oldu. Diğer aday Recai Atalay 41 oy aldı.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Kemal Akkan Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Haber-İş Sendikasının bayrağını daha ileriye taşımak adına çalışmalara devam edeceğini ifade etti. Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Kemal Akkan, üyelerine en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akkan, "Bu görev bizler için bir şereftir. Bayrağı daha ileriye taşıyacağımdan emin olun. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Haber-İş Sendikamızın bayrağını daha ileriye taşıyarak, temsil ettiğimiz üyelerimize de en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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