Kemal Duru Anamur Kaymakamı Oldu

Mersin'in Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru göreve başladı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'da ziyarette bulundu.

Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru göreve başladı.Göreve başlayan Kaymakam Duru, kendisini ziyaret edenleri kabul etti. Anamur Başsavcısı Tanju Çatlı, beraberinde Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve hakim Buket Çatlı'da Kaymakam Duru'yu ziyaret etti. Başsavcı Çatlı ve beraberindekiler Duru'ya görevinde başarı diledi.

Ziyaret vesilesiyle çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - MERSİN