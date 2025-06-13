Kemalpaşa'da 186 Günlük Grev Mücadelesi - Son Dakika
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Yerel

Kemalpaşa'da 186 Günlük Grev Mücadelesi

13.06.2025 14:18
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Temel Conta işçileri, insanca yaşam için 186 gündür grevde. İşveren grev kırıcılığı ile suçlanıyor.

(İZMİR)- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında Petrol-İş Sendikası'na bağlı işçiler, 186 gündür grev yapıyor. Grev kırıcılığı yaptığı gerekçesiyle işveren hakkında açılan davanın duruşması öncesinde İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde açıklama yapan işçiler, "Bu greve yalnızca ücret için değil insanca çalışmak, insan onuruna yarışır bir yaşam sürmek, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için çıktık. Grev kırıcılık suçtur" dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında Petrol-İş Sendikası'na bağlı işçilerin sürdürdüğü grev 186'ncı gününe girerken, sendika cephesinden kararlılık mesajı verildi. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi, bugün İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde grev kırıcılığı yaptığı gerekçesiyle işveren hakkında açılan davanın duruşması öncesinde açıklama yaptı. Grevdeki işçilerden Sinem Kaya, şu açıklamayı yaptı:

"Grev kırıcılık suçtur"

"Bizler Temel Conta işçileri olarak 186 gündür sendika ve toplayış sözleşmesi hakkımız için grev mücadelesi yürütüyoruz. 186 gündür direnişteyiz. 186 gündür alın terimizin karşılığını alabilmek, hatlarımızı savunmak ve insancı bir yaşam için mücadele ediyoruz. Grev sürecimizde sendikamız Petrol-İş ve dayanışma gösteren dostlarımızın desteğiyle kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu ödüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu mücadele sadece bizim değil bütün işçi sınıfının mücadelesidir. ve yine biliyoruz ki bu greve yalnızca ücret için değil insanca çalışmak, insan onuruna yarışır bir yaşam sürmek, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için çıktık. Onurlu mücadelemizde işverenin greve kırıcılığına şahit olduk. Grevi kırmak için her yolu denedi. Biz grevdeyken içerideki arkadaşlarımıza bizim işlerimizi yaptırdı. Bu da yetmedi. Makinaları, kalıpları alıp diğer fabrikamıza taşıdı ve işçileri bizim işlerimizi yaptırdı. Oradaki işçileri bizim işlerimizi yaptırdı. Yetmedi içerideki arkadaşlarımızı bize karşı kışkırttı ve saldırttı. Yetmedi, grev çadırımızı gözetleyen kamera taktırdı. Burada bir kez daha hal kırıyoruz. Grev kırıcılık suçtur. İşverenin grev kırıcılık suçuna karşı hukukun kapısını çaldık işveren suç işliyor müdahale edin dedik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurduk. Bakanlık müfettişlerinin yapmış olduğu soruşturmada işverenin grev kırıcılığı yaptığı ortaya çıkmasına rağmen bunun bedeli yalnızca komik bir para cezası oldu. Bugün gelinen noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı soruşturması ile tespit edilen işverenin suç işleyen eylemlerini henüz bir yargı kararı ile önleyebilmiş değiliz. ve bu davamız devam ediyor."

"Bizler 186 gündür adalet arıyoruz"

Duruşmada işverenin tanıklarının dinlendiğini söyleyen Kaya, "186 gündür haklarımızı çiğneyenler her yerde, her platformda hesaplaşacağız. Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. 186 gündür haklarımız için direnirken grev hakkımıza saygı göstermeyen, haklarımızı çiğneyenlerle her yerde, her platformda hesaplaşmaya ant içtik. Bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz. Bu ülkede işçilerin grev hakkını çiğneyenler cezalandırılmıyor. Aksine korunuyor, sırtları sıvazlanıyor, suçları ödüllendiriliyor. Bizler ise 186 gündür adalet arıyoruz. Ama gördük ki yoksulun emekçi kapısını çalacağı bir adalet bu binalarda yok. Adı var ama kendisi yok. O yüzden sesleniyoruz. Biz adalet arıyoruz. Bulamıyorsak da biz kuracağız. Bu ülkede bu ülkede bakanlık binası bulunan ama kendisi bulunmayan adaleti aramak, bulmak yoksa da sağlamak için, yeni bir mücadele hattı örmek için tüm dostlarımıza özellikle de benzer mücadele tecrübesi olan ortaya koymuş olan Polenez, Sarmas, Çayıra, Agrobay'daki sınıf kardeşlerimizi grev çadırımıza bekliyoruz. Ülkenin dört bir yanında insan onuruna uygun bir şekilde çalışmak için grevlerimizi sürdüren sınıf kardeşlerimize selam olsun. Destek olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz.  Biz kazanacağız, çünkü haklıyız. ve haklı olanlar eninde sonunda mutlaka kazanır. Yaşasın Temel Conta işçilerinin direnişi, yaşasın işçi sınıfının birliği ve mücadelesi" ifadelerini kullandı.

İzmir 4. İş Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında işverenin tanıklarında biri dinlenirken diğer tanığın gelememesi nedeniyle dava 9 Eylül tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kemalpaşa'da 186 Günlük Grev Mücadelesi - Son Dakika

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