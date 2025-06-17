Kemane Balığı Kurtarıldı

Oltaya takılan Kemane balığı denize bırakıldı
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde oltaya takılan koruma altındaki Kemane balığı, duyarlı vatandaşlar tarafından tekrar denize bırakıldı.
Kıyıkışlacık Mahallesi açıklarında eşiyle birlikte balık tutan bir vatandaşın oltasına, türü koruma altında olan Kemane balığı takıldı. Balığı yakaladıktan sonra eşiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çift, duyarlı davranarak kemane balığını yeniden denize bıraktığı öğrenildi.
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