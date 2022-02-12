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Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği - Son Dakika

Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği

12.02.2022 14:59
Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği

Kemer Belediyesi tarafından, "Üreten ev hanımları etkinliği " düzenlendi.

Kemer Belediyesi tarafından, "Üreten ev hanımları etkinliği " düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda belediye tarafından düzenlenen etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Kemer'deki dernek başkanı ve üyeleri ile 2 kadın kooperatifi başkanları ve üyeleri ile ev hanımları katıldı.

Kemer'deki kadın dernekleri ve kadın kooperatifleri ile ev hanımlarını bir araya getiren Kemer Belediyesi, ev hanımlarının kendi ürettiği ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyor.

Belediye Başkanı Topaloğlu ve Başkan Vekili Fidan, stant açan ev hanımlarını tek tek ziyaret ederek hayırlı kazançlar dileklerinde bulundu. Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaya çalıştı.

Açıklama yapan Başkan Vekili Fidan, Kemer'deki kadın kooperatifleri ve kadın derneklerinin etkinlik yapma taleplerini uygun görerek hepsini bir araya getirdiklerini söyledi.

Fidan, Kemer'deki kadınların kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını belirterek, "Güzel bir hava var. Kadınlarımız inşallah ev ekonomilerine iyi bir katkı sağlar. Hepsi birbirinden güzel ürünler sergiliyorlar. Kemer halkını etkinliğe davet ediyorum. Etkinliğin her ay yapılmasını düşünüyoruz. Kemer Belediyesi olarak biz de elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte yer alan dernek ve kooperatif yetkilileri desteklerinden dolayı Kemer Belediyesine teşekkür etti. - ANTALYA

Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği
Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği
Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği

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Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer'de üreten ev hanımları etkinliği - Son Dakika


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