Kemer'deki park ve okullar onarılıyor - Son Dakika
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Kemer'deki park ve okullar onarılıyor

09.06.2022 11:50
Kemer'deki park ve okullar onarılıyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve okullarda bakım ve tamirat işlerine devam ediyor.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve okullarda bakım ve tamirat işlerine devam ediyor.

Belediye ekipleri, Kemer'in tüm mahallelerindeki okullar, parklar, oyun grupları, spor aletleri, bahçe çitleri, çöp kutuları, banklar, piknik masaları, aydınlatma direkleri, pergole ve çardaklarda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Okullarımız ve parklarımızda yer alan oyun grupları, banklar, pergole ve çardaklar ile çöp kutuları gibi tüm alanlarda bakım ve tamirat işlerimizi rutin olarak sürdürüyoruz. Zamanla tahrip olan yerlerin tamirini yapıyoruz. Ayrıca kullanılamayacak durumda olan yerleri de yenileriyle değiştiriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'deki park ve okullar onarılıyor
Kemer'deki park ve okullar onarılıyor
Kemer'deki park ve okullar onarılıyor
Kemer'deki park ve okullar onarılıyor
Kemer'deki park ve okullar onarılıyor
Kemer'deki park ve okullar onarılıyor
Kemer'deki park ve okullar onarılıyor

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kemer Belediyesi, Kemer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemer'deki park ve okullar onarılıyor - Son Dakika

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