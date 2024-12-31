Kemerköy Termik Santrali Dava Süreci Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kemerköy Termik Santrali Dava Süreci Sürüyor

Geniş Video İzle

KARDOK, Kemerköy Termik Santrali'nin çevre izin ve lisans iptali için mahkemeye başvurdu.

31.12.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da Kemerköy Termik Santrali'nin çevre izin ve lisans iptali için açılan davanın duruşması Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Pınar Gayretli, "Gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gerekse davaya müdahil olan Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketin dosyaya sunduğu dokümanlardan, bizim iddialarımızın gerçek olduğu teknik olarak gerçek. Mahkemeden beklediğimiz şey, bu dokümanların uzman bilirkişi heyetine incelettirilmesi" dedi.

Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde bulunan Akbelen Ormanı için mücadele eden Karadam Karacahisar Mahalleleri ile Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nin (KARDOK), mahalleye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin çevre izin ve lisans iptali için de mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda derneğin önce Kemerköy Termik Santrali'nin çevre izin ve lisans iptali için açtığı dava, geçtiğimiz 3 Haziran'da Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde yapılmıştı. Dava, mahkeme tarafından "Tesise dair çevre izin ve lisans belgesi düzenlenebilmesi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde öngörülen koşulların mevcut olduğu anlaşıldığından; Çevre İzin ve Lisans Belgesinde hukuka aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" denilerek reddedilmişti.

Yeniköy Termik Santrali davasının duruşması ise 30 Aralık'ta Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vekili, YK Enerji vekili, KARDOK Derneği vekilleri ve İkizköylüler katıldı.

Duruşma sonrası, mahkeme önünde açıklama yapan KARDOK Derneği Avukatı Ceren Pınar Gayretli, şunları söyledi:

"Bu dosya neredeyse 1 yıl oldu. Bir yıl boyunca gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gerekse davaya müdahil olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketin dosyaya sunduğu dokümanlardan bizim iddialarımızın gerçek olduğu teknik olarak gerçek. Buna dair bütün beyanlarımızı sunduk. Mahkemeden beklediğimiz şey bu dokümanların uzman bilirkişi heyetine incelettirilmesi. Çünkü ne biz avukat olarak ne de onlar hakim olarak oradaki teknik dokümanları anlayamazlar. Bunun için dosyaya sunulan dokümanların, biz de zaten incelemelerimizi hep çevre mühendisleriyle ya da konusuna göre uzman mühendislerle yapıyoruz. Şu anda buna dair bütün bulduğumuz çelişkileri ve hataları, yani bunun neden aslında hukuka aykırı olduğunu beyan ettik. Eğer mahkeme hala ikna olmadıysa bu konuda bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve uzmanlara çevre izin ve lisanslarının hukuka uygun olup olmadığını uzmanlara incelettirilmesini talep edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahkeme, Güncel, Enerji, Çevre, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemerköy Termik Santrali Dava Süreci Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:12:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kemerköy Termik Santrali Dava Süreci Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.